Шойгу вручил награды трем Героям России, уничтожившим 32 танка ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградил медалями "Золотая Звезда" трех героев России, которые в рамках выполнения задач в ходе спецоперации на Украине ликвидировали 32 вражеских танка. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

За проявленное мужество и героизм министр также передал военнослужащим именное огнестрельное оружие. Шойгу подчеркнул, что о подвигах российских бойцов знают не только в РФ, но и в других странах.

"Я вас поздравляю с этими высокими наградами. Желаю вам, чтобы у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы так же достойно продолжали защищать наше отечество, где бы вы ни были, на каких фронтах и на каких позициях", – добавил он.

В оборонном ведомстве отметили, что командир мотострелкового полка Иван Клещерев управлял штурмовым отрядом во время контратакующих мероприятий, в результате которых украинская армия лишилась 11 танков, 10 боевых машин пехоты и свыше 170 боевиков.

В свою очередь, командир мотострелковой бригады Роман Федоров отвечал за правильную установку инженерных заграждений и огневых засад. Благодаря ему ВС РФ удалось отбить более 20 атак ВСУ. Кроме того, во время боев под его командованием уничтожены свыше 230 украинских штурмовиков, 12 вражеских танков, 11 автомобилей, 10 дронов, шесть боевых машин пехоты и две самоходно-артиллерийские установки.

Медалью был отмечен и командир отделения противотанковых управляемых ракет Юрий Щербаков, который в ходе боевых действий устранил более 100 украинских боевиков, 12 боевых машин пехоты, девять танков, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля с боеприпасами и два взводных опорных пункта.

Ранее награду "Золотая Звезда" получил полковник Сергей Наймушин. Возглавляемая им мотострелковая бригада во время боев в одном из населенных пунктов прорвала оборону противника с тыла, что позволило его окружить и разгромить. В итоге войскам ВСУ пришлось отступить с большими потерями.

Другой награжденный – старший лейтенант Владислав Журавлев, огнеметная рота которого во время наступления ВС РФ смогла смогла уйти из-под контрбатарейного огня ВСУ, а затем с резервной позиции нанести поражение укреплениям противника.



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