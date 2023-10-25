Обстановка в зоне СВО говорит о том, что у ВСУ все меньше возможностей – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обстановка в зоне специальной военной операции говорит о том, что у украинских войск остается все меньше возможностей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, все это благодаря исключительно боевой работе военнослужащих ВС России.

"За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды. Я вас поздравляю! Здоровья, и живыми домой. Это главное пожелание", – сказал Шойгу, общаясь с военнослужащими группировки "Восток" в зоне СВО.

Министру доложили, что противник пребывает в паническом состоянии.

Ранее Шойгу в беседе с сенаторами Совфеда сообщил, что в зону специальной военной операции для Вооруженных сил РФ каждый день поставляется от 10 до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива.

До этого глава Минобороны РФ заявил, что Россия укрепляет западные рубежи и принимает соответствующие меры в ответ на поставки Киеву вооружений, включая высокоточные ракеты и истребители F-16, из США и союзных Вашингтону стран.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении