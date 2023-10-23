Вооруженные силы России в зоне СВО получают до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива в день

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В зону специальной военной операции для Вооруженных сил РФ (ВС РФ) каждый день поставляется от 10 до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с сенаторами Совфеда, передает ТАСС.

"Мы только воды поставляем в вооруженные силы каждые сутки 1,5 тысячи тонн – это только питьевая вода. Мы примерно 350 тонн белья стираем в сутки", – подчеркнул глава Минобороны.

Он также указал сенаторам на масштаб задач, решаемых ВС РФ в зоне СВО, в ходе выездного совещания комитета Совфеда по обороне и безопасности в Минобороны России. Мероприятие состоялось по приглашению министра обороны.

Сенаторы, а также председатель СФ Валентина Матвиенко увидели, как работает национальный центр управления обороной РФ и центр боевого управления, где без перерывов анализируют поступающие сведения о состоянии войск и обстановке в зоне специальной военной операции.

Затем сенаторы обсудили актуальные вопросы обеспечения войск в зоне СВО, уточнили в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что система ПВО за сутки уничтожила 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области.

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