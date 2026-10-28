Посольство РФ не получало обращений от россиян после железнодорожной катастрофы в Испании

Фото: ТАСС/Sipa USA/Cordon Press

Россияне пока не обращались в посольство РФ в Мадриде после столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Авария произошла 28 октября утром в районе Урды. В результате два вагона сошли с рельсов.

Предварительно, число жертв составляет не менее 50 человек, еще 179 пассажиров пострадали. При этом сводки с места происшествия продолжают обновляться.

Причиной инцидента могла стать ошибка оператора. Изначально был зафиксирован сбой в системе безопасности, в связи с чем движение поездов остановилось автоматически. Неисправность устраняли в ручном режиме, после чего составы вновь тронулись. Однако оператор не предупредил машинистов о приближении поездов.