Уголовное дело возбудили против жителя Камчатки из-за фото у храма

Фото: 41.мвд.рф

Против 27-летнего жителя Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих. Поводом стала фотография с обнаженным торсом на фоне храма. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

По данным полиции, снимок мужчина разместил в октябре в публичном канале, который сам же администрирует. Фотография сделана на фоне кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы.

На спине мужчины видна татуировка в виде мифического животного с пентаграммой (перевернутой пятиконечной звездой. – Прим. ред.) в пасти. Изображение пропагандирует "Международное движение сатанизма" (признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Публикацией снимка, по версии полиции, мужчина выразил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих.

Дело возбуждено по части 1 статьи 148 УК РФ ("О публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее уголовное дело было возбуждено против жителя Красноярска, который снял и опубликовал видео, где ругается на икону. В Сети распространилась запись, на которой мужчина держит в руках маленькую икону, ругается на нее матом, произносит другие оскорбления, а затем бросает ее на пол машины.