Стендап-комик Останин обжаловал приговор за оскорбление чувств верующих

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Стендап-комик Артемий Останин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подал жалобу в кассационный суд на свой приговор по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. Информация об этом появилась в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Жалоба, согласно документам, в середине июня поступила в суд первой инстанции. Дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Комика задержали в марте 2025 года после того, как он пытался покинуть Россию. Причиной стали его заявления в адрес участника спецоперации. Останин позже извинился и подчеркнул, что не хотел никого обидеть.

Тем не менее юмориста арестовали. В начале февраля 2026 года он получил 5 лет и 9 месяцев лишения свободы, а также его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Защита пыталась обжаловать решение, но в марте Мосгорсуд оставил приговор без изменений.