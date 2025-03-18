Задержанный комик Останин извинился за свое выступление

Задержанный стендап-комик Артемий Останин извинился за свое выступление, заявив, что не хотел кого-либо оскорбить. Видео с его допросом опубликовано в телеграм-канале столичного СК.

"Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием либо, тем более, призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе", – сказал артист.

Останин был взят под стражу 18 марта за то, что в ходе своего выступления позволил себе враждебные и оскорбительные высказывания в адрес участника специальной военной операции.

Причем перед задержанием комик пытался пересечь российскую границу, но был пойман и доставлен в Москву. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".