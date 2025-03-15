СК завел дело в отношении стендап-комика Останина из-за оскорбления участника СВО

Фото: youtube.com/Артемий Останин

Следователи завели уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина из-за враждебных высказываний в адрес участника спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СК РФ.

По данным ведомства, в социальных медиа появилась информация о том, что Останин во время своего выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. Следователи уточнили, что его выступление было размещено в Интернете.

В связи с этим было возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Ранее в Москве арестовали блогера, оскорбившего участников специальной военной операции на видеостриме. До этого ему предъявили обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Сотрудники СК вместе с полицейскими провели обыск по месту жительства блогера, где изъяли технические устройства. В ходе допроса мужчина 1987 года рождения признал вину и раскаялся в содеянном.

