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18 апреля, 21:00

Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на журналистов "Известий"

Фото: Следственный комитет РФ

Столичный главк СК РФ завел уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов") после нападения на съемочную группу "Известий" в доме на Мосфильмовской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, 18 апреля съемочная группа МИЦ "Известия" осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием на лестничной площадке жилого дома. Житель этого дома напал на журналистов и повредил видеокамеру.

В настоящее время следователи столичного СК устанавливают обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.

Между тем в январе корреспондент издания Наталья Графчикова заявила, что на нее и оператора напали после того, как она начала задавать вопросы о мероприятии, была применена грубая физическая сила. Речь идет о мероприятии, которое организовала блогер Инна Тлиашинова. Было возбуждено уголовное дело.

Суд заключил под стражу двух напавших на съемочную группу Москвы 24

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