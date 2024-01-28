СК возбудил дело после избиения журналистов "Известий"

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Уголовное дело возбуждено после избиения журналистов "Известий". Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

В ведомстве уточнили, что следователь следственного отдела по городу Химки ГСУ СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

В настоящий момент следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося, сказано в сообщении. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц.

По данным СК, вечером 27 января 2024 года журналист МИЦ "Известия" вместе с оператором прибыли на семинар известного блогера в дом в деревне Юрлово городского округа Химки, чтобы снять репортаж о том, как устроена российская блогосфера.

Когда они оказались в помещении, к ним подбежали участники мероприятия, отобрали у них мобильный телефон, видеокамеру, затем избили, высказав требование покинуть территорию, говорится в сообщении.

Препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством, недопустимо, заявил генеральный директор МИЦ "Известия", заместитель генерального директора НМГ Владимир Тюлин, передает РИА Новости.

"Процессуальные решения, безусловно, на стороне правоохранительных органов, но мы надеемся, что все участники этого преступления в ближайшее время понесут наказание", – сказал он.

Тюлин подчеркнул, что нападения на журналистов являются таким же преступлением, как и применение насилия в отношении представителей закона. Гендиректор выразил благодарность органам правопорядка, а именно МВД, СК, прокуратуре Подмосковья, за оперативное реагирование на инцидент.

Он добавил, что журналистка, подвергшаяся нападению, неоднократно работала в зоне спецоперации, является лауреатом премии правительства и уважаемым корреспондентом. Тюлин заметил, что в первую очередь данная ситуация недопустима просто по отношению к женщине.

Ранее корреспондент издания Наталья Графчикова заявила, что на нее и оператора напали после того, как она начала задавать вопросы о мероприятии, была применена грубая физическая сила. Речь идет о мероприятии, которое организовала блогер Инна Тлиашинова.

Кроме того, журналистку, по ее словам, выставили за дверь без обуви на мороз, у оператора сломали камеру и отобрали флешку. Позднее медики зафиксировали у Графчиковой ушибы рук и ног, ссадины, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

До этого сотрудник магазина напал на корреспондента съемочной группы МИЦ "Известия" во время съемки сюжета в Донском районе Москвы. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе.

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