"Известия" сообщили о нападении на журналистов издания в Химках

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Съемочная группа "Известий" подверглись нападению, когда пыталась сделать репортаж с мероприятия, организованного блогером Инной Тлиашиновой в подмосковном коттедже в Химках вечером 27 января. Об этом сообщает газета "Известия".

Корреспондент издания Наталья Графчикова заявила, что на нее и оператора напали после того, как она начала задавать вопросы о мероприятии, была применена грубая физическая сила.

Кроме того, журналистку, по ее словам, выставили за дверь без обуви на мороз, у оператора сломали камеру и отобрали флешку. Позднее медики зафиксировали у Графчиковой ушибы рук и ног, ссадины, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Подчеркивается, что следователи подмосковного управления СК РФ начали доследственную проверку по факту инцидента. Журналистка считает вероятной причиной агрессивного поведения помощников блогера якобы нежелание привлекать к мероприятию излишнее внимание.

Ранее сотрудник магазина напал на корреспондента съемочной группы МИЦ "Известия" во время съемки сюжета в Донском районе Москвы. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе.

Также суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о профессиональных соседях на юге Москвы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Мужчины обвиняются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

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