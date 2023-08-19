Суд арестовал двоих мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о профессиональных соседях на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Мужчины обвиняются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Накануне Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК. По данным следствия, 17 августа съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" работала в соответствии с редакционным заданием, а именно снимала репортаж о так называемых профессиональных соседях в одной из квартир на Касимовской улице.

В этот момент двое мужчин, находившихся в этом помещении, помешали законной профессиональной деятельности и избили сотрудников телекомпании.

Ранее так называемые профессиональные соседи напали на журналистов Москвы 24. Сперва они избили корреспондента, а после взяли оператора в заложники.

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