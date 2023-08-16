Ногами в живот: что известно о жестоком избиении сотрудницы кафе на Камчатке

На Камчатке арестовали повара одного из местных кафе, подозреваемого в покушении на убийство своей коллеги. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором он жестоко избивает другую сотрудницу заведения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. До этого случая он уже был неоднократно судим. Рассказываем, что известно о случившемся.



"Думаешь, тебя кто-то защитит?"

Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

В соцсетях 16 августа распространилось видео с камер наблюдения одного из кафе на Камчатке. На кадрах видно, как женщина заходит на кухню, за ней следует мужчина. Сначала между ними происходит словесная перепалка. Затем агрессор наносит жертве первый удар. Пострадавшая падает на пол, а обидчик продолжает избивать ее ногами и руками.

Все это сопровождается его криками: "Что думаешь, животное, тебя кто-то защитит?", а также угрозами ножом. Другие сотрудники, среди которых были представители мужского пола, периодически заходят на кухню и просят нападавшего перестать. Пока агрессор продолжал наносить удар за ударом, один из них встал на колени и умолял остановиться. Однако это не принесло результата.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 15 августа в поселке Сокоч Елизовского района Камчатского края. Правоохранителей вызвали работники кафе, но к их приезду нападавший скрылся. Вместе с тем женщина была госпитализирована. На следующий день стало известно, что подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний приезжий из Краснодарского края.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В четверг, 17 августа, суд постановил заключить его под стражу. Примечательно, что на кадрах с самого заседания подозреваемый утверждает, будто его хотят очернить.





подозреваемый Я считаю, что нужно опросить как можно больше людей, которые там находились, именно живут и находятся в этом коллективе. Я считаю, что мои характеристики собраны в одностороннем порядке с целью меня очернить <...> Следствие, как бы хотелось, чтобы оно и ту сторону слушало, и хорошую, и плохую.

В свою очередь, в региональном Минздраве рассказали, что состояние пострадавшей стабильное и удовлетворительное. "Показаний для экстренного оперативного вмешательства нет. Она проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы", – цитирует ведомство слова заместителя главврача Камчатской краевой больницы Олега Кузьменкова.



"Напоминал поведением наркомана"

Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Подозреваемый, по данным СМИ, якобы одновременно был управляющим и поваром кафе, а пострадавшая – барменом. В день жестокого избиения сотрудницы он ранним утром пришел на работу нетрезвым, сообщает Life.ru. Предположительно, мужчине не понравилось, что женщина общалась с ним без должного к начальству уважения. При этом нападавший и его жертва ранее уже конфликтовали, утверждают местные жители. Об этом сообщает "Газета.ру".





Евгения местная жительница Несколько раз мне приходилось быть свидетелем стычек между девушкой и молодым человеком. Полное кафе гостей, девушка старалась быстро готовить кофе, отдавать заказы, а мужчина лез под руку и огрызался на нее. Я не вслушивалась <...>, но девушка обрубала разговор, просила его отстать и не мешать работать. На вид обычный грубоватый мужик, ничего особенного.

Еще одна посетительница кафе Анастасия охарактеризовала пострадавшую женщину как вежливую и улыбчивую. С ее слов, все сотрудники заведения были приятные и отзывчивые, кроме подозреваемого.

"Да они там все очень положительные, работу свою знают и любят. Но этот мужчина всегда казался менее приятным, был каким-то нервным, дерганым, очень неприятный тип. Никогда не нравился, психанутый, очень напоминал наркомана поведением, вечно хмурый, недовольный. Знаю, что все они не местные, приехали по работе", – уточнила посетительница.

По данным СМИ, в 2000 году подозреваемый получил судимость по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Тогда он якобы совершил нападение с ножом на мужчину и скрывался от следствия. Затем в 2005 году, предположительно, не с меньшей жестокостью, чем на Камчатке, избил девушку в Краснодаре. Помимо того, не раз привлекался за нарушение общественного порядка в Краснодарском крае.

