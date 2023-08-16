Задержан повара, избившего ногами девушку на кухне пищеблока на Камчатке

Фото: телеграм-канал Amur Mash

В Камчатском крае повар, который жестоко избил девушку на кухне пищеблока, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

По информации ведомства, подозреваемым в избиении девушки стал 41-летний приезжий из Краснодарского края.

Сейчас пострадавшую доставили в больницу, пока она находится в реанимации. Врачи обнаружили у нее повреждение головы, перелом носа и челюсти. Об этом RT сообщила женщина, проживающая в поселке Сокоч, где произошел инцидент. Другая девушка, ссылаясь на экс-сотрудника заведения отметила, что в кафе была нездоровая атмосфера.

"Владельцы неместные, начали брать приезжих – и начались конфликты между сотрудниками", – рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что мужчина жестоко избил женщину в кафе на Камчатке. Инцидент, произошедший 15 августа в поселке Сокоч, попал в объективы камер наблюдения. Мужчина повалил сотрудницу кафе на пол и начал ее бить. При этом его знакомые и сотрудники не остановили злоумышленника. Затем он схватился за нож и начал угрожать расправой.

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