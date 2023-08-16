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Мужчина жестоко избил женщину в кафе на Камчатке, после чего полиция объявила его в розыск, сообщает газета "Известия".

По данным издания, инцидент, произошедший 15 августа в поселке Сокоч, попал в объективы камер наблюдения. Мужчина повалил сотрудницу кафе на пол и начал ее бить. При этом его знакомые и сотрудники не остановили злоумышленника. Затем он схватился за нож и начал угрожать расправой.

Личность подозреваемого установлена. По предварительной информации, на женщину напал повар, также работавший в кафе.

Ранее двух подростков избили из-за цвета волос в центре Нижнего Новгорода. Как уточнили в телеграм-каналах, на пострадавших напала толпа из 15 человек. Одному из пострадавших разбили лицо, другой подросток отделался ушибом ребер и пятью сколотыми зубами.

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