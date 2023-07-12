Молодой человек со срезанным скальпом рассказал о самочувствии перед операцией

Фото: телеграм-канал SHOT

Юрий из Электростали, с которого злоумышленники частично срезали скальп из-за ирокеза, сообщил, что хорошо себя чувствует. В среду, 12 июля, ему предстоит первая операция по пересадке кожи, сообщает Life.ru.

По информации издания, 19-летний пострадавший не знает ее подробностей. Он не в курсе, откуда возьмут лоскут для пересадки, но настрой у молодого человека боевой.

Юрий рассказал, что уже может сам ходить и хорошо спит, но у него болит голова. Он надеется, что после операции у него снова будут расти волосы.

Инцидент произошел 9 июля. Юноша попросил у мужчин сигарету, а те начали его оскорблять за внешний вид, в том числе за зеленый ирокез. Затем один из мужчин отошел, потом вернулся с ножом, передал другому – тот схватил Юрия за волосы и начал их срезать вместе с кожей.

Затем следователи задержали преступников. Следственный комитет попросил суд арестовать их. Правоохранители установили, что один из подозреваемых прежде уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

Задержан второй подозреваемый, напавший на мужчину из-за цвета волос в Электростали