Двое мужчин сняли скальп молодому человеку в подмосковной Электростали

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В Электростали двое мужчин срезали молодому человеку волосы вместе с кожей головы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел накануне, 9 июля. Злоумышленникам не понравился цвет волос молодого человека, из-за чего завязался конфликт. В итоге те решили снять скальп с потерпевшего. Последнего госпитализировали.

"Органом полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц")", – уточнили в прокуратуре.

К настоящему времени, как сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, один из подозреваемых в нападении уже задержан. Им оказался житель Коми 1999 года рождения. Сейчас полицейские ищут соучастника преступления.

В беседе с "Газетой.ру" девушка пострадавшего рассказала, что ее молодой человек является панком. Она также уточнила, что конфликт произошел после того, как он попросил у мужчин сигарету – те начали его оскорблять за внешний вид, в том числе за зеленый ирокез.

"Один из мужчин отошел на некоторое время, потом вернулся с ножом, передал другому – тот схватил Юру за волосы и начал их резать. Парень прикрывал шею, он очень боялся, что его убьют. Мужчина дорезал волосы, <...> напоследок сказав, что если Юра кому-то что-то расскажет, то его найдут и убьют", – поделилась девушка.

По ее словам, сейчас пострадавший готовится к операции, он потерял много крови. В целом молодой человек чувствует себя "относительно хорошо", однако врачи запретили ему пока двигаться.

В июне прошлого года пьяный мужчина избил двух подростков из-за пирсинга в носу в электричке в Московской области. Нападавшего задержали и арестовали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

