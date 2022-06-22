Суд отправил под домашний арест мужчину, избившего подростков в подмосковной электричке

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Суд отправил мужчину, напавшего на двух подростков в подмосковной электричке, под домашний арест.

"Установлено, что подозреваемый 19 июня в пути следования электропоезда в районе станции Истра причинил телесные повреждения двум подросткам из-за их внешнего вида", – сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух подростков из-за пирсинга в носу в электричке в Московской области.

Видеозапись, на которой запечатлен данный инцидент, распространили СМИ. На кадрах можно увидеть, как пьяный мужчина избивает молодых людей и требует их снять серьги и кольца, находящиеся в носу. При этом один из подростков окровавлен, а второй вынимает украшение из носа.