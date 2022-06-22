На станции метро "Римская" произошла драка

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На станции метро "Римская" Люблинско-Дмитровской линии двое мужчин подрались. Один из участников конфликта был задержан правоохранителями по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.

"В ходе выяснения отношений 27-летний приезжий нанес молодому человеку несколько ударов в область головы. От полученных травм 21-летний москвич упал и потерял сознание", – говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух подростков из-за пирсинга в носу в электричке в Московской области.

Видеозапись, на которой запечатлен данный инцидент, распространили СМИ. На кадрах можно увидеть, как пьяный мужчина избивает молодых людей и требует их снять серьги и кольца, находящиеся в носу. При этом один из подростков окровавлен, а второй вынимает украшение из носа.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.