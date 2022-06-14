Суд вернул в прокуратуру дело приезжих из Дагестана, избивших мужчину в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Измайловский районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело троих приезжих из Дагестана, которые в вагоне метро избили мужчину, заступившегося за девушку, сообщает ТАСС.

Речь идет о Магамали Ханмагомедове, Ибрагиме Мусалаеве и Гасане Залибекове, обвиняемых по статьям "Покушение на убийство из хулиганских побуждений по предварительному сговору" и "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья".

Причиной такого решения стали выявленные в ходе рассмотрения дела нарушения. В частности, в обвинительном заключении выявили нецензурные выражения, отсутствие квалификации действий Ханмагомедова при квалификации аналогичных действий Мусалаева, отсутствие в описании преступления действий сотрудников полиции. Также в материалах дела не указано точное время совершения нападения на полицейских.

Постановление о возврате дела в силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 суток.

Инцидент произошел 4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская" Арбатско-Покровской линии. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку, после чего молодые люди на него напали. Затем они скрылись, но их задержали сотрудники полиции, которым те угрожали ножом и распылили в лицо перцовый баллончик.

Позже суд арестовал троих фигурантов дела – ими оказались уроженцы Дагестана Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.

Ковалев был доставлен в больницу. Там его навестил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который вручил мужчине медаль "Доблесть и отвага".

