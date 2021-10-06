Избитый в столичном метро пассажир рассказал о нападении

17:57
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Роман Ковалев, которого избили трое мужчин в столичном метро, рассказал о нападении. Об этом сообщает "360".
Пострадавший отметил, что когда его избивали, в вагоне было много пассажиров, но никто за него не заступился.
По его словам, конфликт начался после того, как девушка попросила шумных пассажиров вести себя тише. Она обратилась к ним вежливо, однако они начали грубить в ответ. После этого за девушку заступился Ковалев.
"Сначала прилетело от его товарища, который там сбоку сидел или сзади стоял. Потом я уже не помню, втроем начали месить. Я потерялся на какой-то момент, в челюсть прилетело. Но сознание не потерял", – пояснил пострадавший.
Инцидент произошел 4 октября в 18:50 в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". После избиения пострадавшего госпитализировали.
По факту случившегося полиция сначала возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Однако дело передали в следственное управление для рассмотрения его как нарушение части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В ведомстве также отметили, что прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Столичный суд заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела об избиении Ковалева.
Суд арестовал фигурантов дела об избиении пассажира в столичном метро
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