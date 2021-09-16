В Москве задержали двоих подозреваемых в нападении на пассажира в метро

Фото: 77.мвд.рф

Столичные полицейские задержали двух приезжих мужчин за нападение на пассажира на станции метро "Юго-Восточная". Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по Москве.

По информации ведомства, инцидент произошел в дневное время. Поднимаясь по эскалатору, 30-летний мужчина случайно задел другого пассажира, из-за чего возник словесный конфликт, позже переросший в драку.

"Подозреваемый руками и ногами нанес несколько ударов своему оппоненту в область лица и тела, позже к нему присоединился его спутник. Пострадавший попытался спрятаться в помещении метрополитена, однако злоумышленники нанесли ему еще несколько ударов, когда он вышел оттуда", – рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД РФ по городу Владимир Васенин.

Отмечается, что впоследствии врачи зафиксировали у избитого мужчины закрытый перелом носа.

После нападения потерпевший обратился за помощью в полицию. Подозреваемых задержали. Ими оказались приезжие из российских регионов в возрасте 42 и 43 лет. По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Злоумышленникам была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что московская полиция устанавливает личность злоумышленника, нанесшего колото-резаное ранение мужчине на стройплощадке в ТиНАО.

