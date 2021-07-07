Пьяный москвич напал с кухонным ножом и сковородкой на сотрудников кафе на Покровке

15:37
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО
Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении в нетрезвом состоянии на сотрудников кафе в центре города. Информация об этом была опубликована на сайте управления МВД по Москве.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник был вооружен кухонным ножом и сковородкой.
"Злоумышленник проник в кухонное помещение кафе, расположенного на улице Покровка. Найденным там ножом он ударил в область правой кисти одного из сотрудников кафе, нанеся ему резаные раны. Затем ударил сковородкой по голове другого работника", – говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался 23-летний житель столицы. Правоохранителям он сообщил, что был пьян и не помнит, что произошло.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства инициировал конфликт с подростком на одной из станций столичной подземки. Нетрезвый мужчина нанес молодому человеку резаные раны в области шеи и грудной клетки.
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