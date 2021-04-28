Суд арестовал мужчину, ранившего ножом подростка в московском метро

16:43
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичный суд арестовал мужчину, пытавшегося убить 16-летнего подростка на станции метро "Боровицкая". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел вечером 26 апреля. Между нетрезвым мужчиной и подростком завязался конфликт, в ходе которого первый нанес молодому человеку резаные раны в области шеи и грудной клетки, рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что полностью реализовать преступный умысел нападавший не смог, так как юноша активно сопротивлялся. Сейчас подросток находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.
Подозреваемым оказался 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Ранее на станции метро "Сокольники" один мужчина столкнул другого на рельсы и попытался убежать, но был задержан полицейскими. Против него возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством".
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