Мужчина напал на полицейского при проверке документов в московском метро

Фото: телеграм-канал "112"

В Москве мужчина напал на одного из сотрудников полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Конфликт произошел на станции метро "Орехово". Там мужчина напал на полицейского после просьбы предъявить документы. В итоге мужчина порвал ему форменную одежду.

Нападавшего оперативно задержали и сразу доставили в отделение полиции. О состоянии полицейского не сообщается.

Ранее ФСБ и Следственный комитет задержали в Москве члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Спецслужбы заявили, что ими сформирована неопровержимая доказательная база участия в этом преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина. Его задержали при взаимодействии с сотрудниками МВД и при силовой поддержке Росгвардии.