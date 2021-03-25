В Москве задержали члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на десантников

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ФСБ и Следственный комитет задержали в Москве члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщается на сайте СК.

Спецслужбы заявили, что ими сформирована неопровержимая доказательная база участия в этом преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина, не понесшего уголовного наказания. Его задержали во взаимодействии с МВД и при силовой поддержке Росгвардии.

Арбинину собираются предъявить обвинение по трем статьям: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов. Следствие будет настаивать на его заключении в СИЗО.

Правоохранители продолжают разыскивать других участников террористических нападений этих лет. Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что кара постигнет всех террористов, где бы они ни находились.

В 2000 году в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чечни было совершено нападение на военнослужащих шестой парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Погибли 84 десантника.

Басаев был уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.