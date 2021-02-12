Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на акциях в РФ

Фото: Агентство "Москва"

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия имеет огромный опыт в борьбе с террористическими группировками. Так он прокомментировал сообщение ряда СМИ о том, что запрещенная в РФ организация "Хаят Тахрир аш-Шам" якобы нацелила своих сторонников для совершения преступлений в российских городах.

"Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью. Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего, Федеральной службы безопасности накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", – цитирует РИА Новости слова главы СВР.

На прошлой неделе Федеральная служба безопасности пресекла деятельность запрещенной в РФ террористической ячейки на территории Дербентского района в Дагестане. Злоумышленников задержали при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

За прошлый год сотрудники ФСБ в Москве пресекли более 60 преступлений террористической направленности. Сообщалось, что с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистской направленности.