Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в России – СМИ

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам", готовят боевиков для совершения преступлений в российских городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Появилась информация, что главари террористического альянса нацелили сторонников для совершения преступлений в разных городах России в местах проведения массовых уличных акций. Идет подготовка боевиков из числа рекрутов с российским гражданством или завербованных в странах, граничащих с Россией", – сказал источник.

Эта террористическая организация является коалицией исламистских группировок, которую возглавляют боевики "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ).

Ранее Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористической ячейки на территории Дербентского района в Дагестане. В ходе спецоперации были задержаны два боевика.

