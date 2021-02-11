Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:15

Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в России – СМИ

происшествия

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам", готовят боевиков для совершения преступлений в российских городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Появилась информация, что главари террористического альянса нацелили сторонников для совершения преступлений в разных городах России в местах проведения массовых уличных акций. Идет подготовка боевиков из числа рекрутов с российским гражданством или завербованных в странах, граничащих с Россией", – сказал источник.

Эта террористическая организация является коалицией исламистских группировок, которую возглавляют боевики "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ).

Ранее Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористической ячейки на территории Дербентского района в Дагестане. В ходе спецоперации были задержаны два боевика.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать