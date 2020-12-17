Житель Дагестана получил 7 лет колонии за финансирование терроризма

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Жителя Дагестана Динислама Шамаева приговорили к 7 годам колонии по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении Шамаева материалы, которые собрали ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому ФО, подразделение аппарата ФСБ РФ и центр "Э". Жителя Дагестана признали виновным по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, Шамаев должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Суд установил, что с декабря 2015 года по май 2017 года мужчина, находясь в Москве, по просьбе 4 жителей Дагестана, которые связаны с боевиками, перевел более 300 тысяч рублей и 3 тысяч долларов на службы "ИГ" (террористическая организация, запрещенная в РФ). В отношении сообщников Шамаева также возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно, что более 40 терактов предотвратили в РФ в 2020 году. В текущем году в России ликвидировали 49 боевиков, задержали 36 бандглаварей.