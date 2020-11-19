Суд в Москве вынес приговор приезжему по делу о финансировании террористов

19:59
Фото: depositphotos/belchonock
Военный суд в столице вынес приговор по делу 39-летнего гражданина Таджикистана Шерафгана Сайдалиева, признанного виновным в причастности к террористической организации и ее финансировании. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По версии следствия, Сайдалиев в апреле 2015 года познакомился с мужчиной, который представлял зарубежную террористическую организацию. Проникшись ее идеями, обвиняемый начал переводить средства террористам, в том числе с карт брата и своего друга, но без их ведома.
По версии прокуратуры, правонарушения были совершены в период с апреля 2015 года по октябрь 2016 года. Было установлено, что Сайдалиев собирал, переводил, обналичивал и передавал деньги другим участникам террористической ячейки.
Часть средств предназначались для лиц, которых либо разыскивали, либо уже осудили по делам о терроризме. Обвиняемый признался, что знал, для чего предназначены деньги, с которыми он проводил операции.
Суд приговорил Сайдалиева к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Из них первые три он будет обязан провести в тюрьме.
В октябре 2020 года сообщалось, что перед судом предстанет организатор финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Алим Бегиев. Мужчина создал в мессенджере чат, куда приглашал лиц, заинтересованных в финансировании организации.
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