ФСБ задержала сторонников ИГ, планировавших убийства силовиков

15:32
ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ (организация запрещенная на территории РФ), готовивших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и собиравшихся выехать на территорию ближневосточного региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Уточняется, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик, причастных к финансированию запрещенной организации.
"Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО", – говорится в сообщении.
На данный момент задержанных проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке россиян в состав террористических структур.
Ранее ФСБ пресекла теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.
В ЦОС ФСБ также отметили, что мужчина собирался после этого отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Он планировал участвовать в деятельности местных террористических группировок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: