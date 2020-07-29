ФСБ задержала сторонников ИГ, планировавших убийства силовиков

ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ (организация запрещенная на территории РФ), готовивших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и собиравшихся выехать на территорию ближневосточного региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик, причастных к финансированию запрещенной организации.

"Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО", – говорится в сообщении.

На данный момент задержанных проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке россиян в состав террористических структур.

Ранее ФСБ пресекла теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

В ЦОС ФСБ также отметили, что мужчина собирался после этого отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Он планировал участвовать в деятельности местных террористических группировок.