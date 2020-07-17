В Хабаровске предотвратили теракт

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ пресекла теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В ЦОС ФСБ также отметили, что мужчина намеревался затем отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Он планировал участвовать в деятельности местных террористических группировок.

Правоохранительные органы изъяли у задержанного мужчины бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, а также флаг международной террористической организации. Кроме того, в телефоне подозреваемого в планировании теракта была найдена переписка с обсуждением нападения и видео "присяги" лидерам боевиков.

В начале июля сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области. Правоохранительные органы задержали мужчину 1987 года рождения, который был сторонником ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

