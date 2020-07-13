В Ростове-на-Дону задержаны готовившие теракты в школах и больницах сторонники ИГ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

В Ростове-на-Дону задержаны сторонники "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), готовившие теракты в школах и больницах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "Исламское государство", в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России", – сообщили в ведомстве.

Группа готовила нападения на полицейских, а также планировала террористические акции в медицинских и образовательных учреждениях.

Главарь группы при задержании оказал сопротивление и получил смертельные ранения. Еще пятерых членов группы задержали в Ростове-на-Дону.

Ранее в июле региональное управление ФСБ произвело задержание четырех вербовщиков международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ) в Калининграде. По месту жительства задержанных проведены обыски.

