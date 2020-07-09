Законопроект о запрете информации с оправданием терроризма внесли в Госдуму

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Законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Документ был подготовлен депутатами – членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской (или) террористической деятельности, по решению генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", – указано в пояснительной записке.

Законодатели рассчитывают, что новая норма позволит оперативно пресекать правонарушения. По действующим правилам Генпрокуратура РФ может заблокировать доступ к информации только в случае прямых призывов к экстремизму или терроризму.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму. В новой редакции терминология закона будет соответствовать Конституции.

