В ГД внесен проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В нижнюю палату парламента внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Проект закона предлагает дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.
По словам Крашенинникова, терминология закона будет соответствовать Конституции и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности страны.
Ранее народный артист СССР Василий Лановой сообщил, что поправки в Конституцию о запрете на отчуждение территорий РФ и о защите исторической правды в настоящий момент очень актуальны.
Он отмечает, что переговоры, связанные с передачей территорий РФ, должны быть запрещены законом.
Поправки в Конституцию вступили в силу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».