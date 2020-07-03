Все было сделано для безопасности и удобства россиян во время голосования – Путин

15:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент РФ Владимир Путин считает, что для удобства и безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию страны было сделано все необходимое. Об этом глава государства сообщил на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок, передает ТАСС.
"В таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", – заявил Владимир Путин.
"В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение", – добавил Владимир Путин.
По словам президента России, законодательная база России должна быть приведена в соответствие с принятыми поправками.
"Она должна полностью соответствовать обновленной Конституции", – отметил Владимир Путин.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Дистанционно могли проголосовать только жители Москвы и Нижегородской области.
Согласно результатам обработки 100% протоколов, за принятие поправок в основной закон проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.
Ранее Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию. После крушения СССР прошло совсем немного времени, отметив, что современная Россия все еще находится в стадии становления, включая ее политическую систему, говорил российский лидер.
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу с 4 июля. Глава государства распорядился произвести официальную публикацию Конституции России с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации.
Более 65% москвичей проголосовало за поправки в Конституцию РФ
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