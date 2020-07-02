Клишас заявил о консолидации президентского большинства на общероссийском голосовании

01:30
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Предварительные результаты голосования о внесении поправок в Конституцию РФ показали, что в обществе консолидировалось пропрезидентское большинство.
Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на телеканале "Россия-1".
Он также отметил моральный аспект консолидации. По его мнению, голосование продемонстрировало "провал так называемой несистемной оппозиции".
Он указал, что пандемия "всколыхнула" многие государства, которые считают себя "старыми демократиями" с устойчивыми демократическими традициями.
"Уважаемые граждане, которые против, вы убедились в очередной раз, что вами грубо манипулируют, недостойным абсолютно образом", – сказал Клишас.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после обработки 85 процентов протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,84 процента россиян.
Против проголосовали 21,35 процента. Общая явка составила 65 процентов. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня.
Оно завершилось в 21:00 по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ
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