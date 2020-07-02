77,84% россиян поддержали поправки в Конституцию – данные более 85% протоколов

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Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,84% россиян. Об этом следует из данных ЦИК по итогам обработки 65% протоколов.

Против поправок проголосовали 21,35% россиян. По последним данным, общая явка составила 65%.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. В 21:00 общероссийское голосование завершилось по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков было оборудовано КОИБами.