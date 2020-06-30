30 июня, 20:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 93%. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Остановлено электронное голосование, явка – 93%", – сказал мэр столицы.
Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 и завершилось 30 июня в 20:00. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.
В нем приняли участие в том числе Сергей Собянин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мэр напомнил, что впервые процесс голосования проходит в течение семи дней.
По мнению главы города, такой способ голосования активно используется гражданами города. Он обратил внимание на высокую явку на электронное голосование. Собянин напомнил, что 1 июля – главный день голосования, и выразил надежду, что он тоже пройдет успешно.
Граждане, которые не успели принять участие в электронном голосовании, смогут это сделать 1 июля на своем участке. Узнать участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Для вопросов доступна электронная почта info@2020og.ru.
Ранее Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ. Он призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Президент считает, что, голосуя за поправки, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.
Для участников голосования по поправкам в Конституцию подготовили два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов в рамках программы "Миллион призов". Победители смогут обменять их на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах. Сертификаты выдаются в дни голосования, при этом не имеет значения, каким именно способом проголосовал гражданин.
В Москве проходит последний день онлайн-голосования по поправкам в Конституцию
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