Собянин электронно проголосовал по поправкам в Конституцию

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ, посетив территориальную комиссию дистанционного электронного голосования.

"Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный и удобный, безопасный, надежный способ голосования", – сказал мэр.

Глава города поблагодарил Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием за работу. Он подчеркнул, что 20 тысяч наблюдателей проявили инициативу, зарегистрировались, прошли обучение и теперь наблюдают за ходом голосования и обеспечивают его легитимность.

Мэр напомнил, что впервые процесс голосования проходит в течение семи дней.

"Семь суток огромной работы, которая не прекращается даже после того, когда закончилось голосование. Идет выверка электронных списков проголосовавших, бумажных списков. Проводится огромная работа. Вот эти семь дней – огромный марафон. Люди, конечно, совершают героический поступок, я считаю, да еще и в условиях риска, связанного с уже прошедшим пиком пандемии. Надеюсь, что сегодня закончится достойно электронное голосование", – сказал Собянин.

По мнению мэра, такой способ голосования активно используется гражданами города. Он обратил внимание на высокую явку на электронное голосование. Собянин напомнил, что 1 июля – главный день голосования, и выразил надежду, что он тоже пройдет успешно.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Ранее Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. 30 июня глава государства выступил с обращением к гражданам РФ.

"Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный", – обратился президент России на фоне мемориала во Ржеве.

Путин считает, что, голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.