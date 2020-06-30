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Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. 30 июня глава государства выступил с обращением к гражданам РФ.

"Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный", – обратился президент России на фоне мемориала во Ржеве.

Российский лидер считает, что, голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.

"Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, – с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу", – подчеркнул он.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продолжится с 25 июня по 1 июля. Гражданам России предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Кроме того, задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

Явка на голосование по поправкам в Конституцию за пять дней составила 45,7%, свидетельствуют данные ЦИК.

Отмечается, что всего проголосовало более 49 миллионов человек.