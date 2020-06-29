Независимые наблюдатели отмечают прозрачность голосования в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Наблюдатель от Общественной палаты, сторонник партии "Справедливая Россия" на участке № 2965 Екатерина Жованник отметила прозрачность голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я думаю, что голосование надежно, максимально прозрачно, все условия выполняются, по крайней мере, на моем участке никаких серьезных замечаний не было", – сказала Жованник.

Она рассказала, что уже проголосовала на своем участке. При этом наблюдатель отметила удобство электронного голосования, в особенности в условиях коронавируса. По ее словам, сейчас большинство людей выбирает именно такой формат голосования, чтобы лишний раз не посещать общественные места.

"На самом деле, электронно проголосовать очень удобно, потому что в условиях такой обстановки, которая сейчас сложилась в связи с коронавирусом, некоторым людям удобно не выходя из дома удаленно проголосовать. Думаю, что многие люди этим воспользовались", – заключила Жованник.

Другой независимый наблюдатель Василий Бьянко отмечал ранее, что голосование по поправкам в Конституцию на участке № 227 в Бескудниковском районе столицы также проходит спокойно. Он отметил, что на участке соблюдаются все санитарные меры предосторожности. На входе в здание измеряется температура, выдаются маски и перчатки, уточнил наблюдатель.

Всего в Москве работает около 21,5 тысячи наблюдателей от НКО и общественных организаций. На всех участках в круглосуточном режиме работают камеры видеонаблюдения. Данные поступают в видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве.

Все время в Общественном штабе работают журналисты независимых изданий, наблюдатели и представители штаба, которые следят за ходом голосования. Как отмечают наблюдатели и эксперты, голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

