Более 1 млн человек проголосовало онлайн по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более одного миллиона человек приняло участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илью Массуха.

Проголосовать онлайн можно до 20:00 30 июня. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч заявлений от жителей Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные свой голос дистанционно отдали свыше 200 тысяч горожан. Всего в голосовании по России как на участках, так и дистанционно приняло участие более 40 миллионов человек.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru. За процессом голосования следит около 500 тысяч наблюдателей.

