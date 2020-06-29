Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за четыре дня составила 37,2%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России за четыре дня приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию более 40 миллионов человек, явка составила 37,2%. Об этом свидетельствуют данные информационного центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Число граждан РФ, проголосовавших 28 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования – 40 415 883, явка – 37,2% от числа избирателей, зарегистрированных в РФ", – говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru. За процессом голосования следит около 500 тысяч наблюдателей.

