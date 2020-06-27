Международные эксперты отметили уровень организации голосования в Москве

15:37
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Международные эксперты из Франции в субботу, 27 июня, посетили участок для голосования №213 в Москве. Они увидели, как проходит голосование по поправкам в Конституцию и поговорили с наблюдателями от Общественной палаты города.
По словам председателя попечительского совета благотворительного фонда "Жива", международного эксперта из Франции Жанин Арнольди Зих, она не может оценить процесс с позиции наблюдателя, но может озвучить выводы об организации процедуры голосования.
Она отметила, что соблюдены все правила безопасности в условиях пандемии коронавируса.
"Видно, что наблюдатели хотят проявить свою гражданскую позицию. Здесь есть люди разного возраста: от студентов до пенсионеров. Их всех объединяет то, что они не хотят оставаться в стороне от этого события. Важно, что на одном участке сформирована отдельная группа наблюдателей", – добавила Жанин Арнольди Зих.
Отмечается, что международные эксперты будут следить за голосованием до завершения голосования.
"Уже в конце, когда закончится голосование, мы сделаем отчет, в котором отразим наше мнение", – добавила эксперт из Франции.
Как рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, серьезных нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию не наблюдается. Он подчеркнул, что каждый сигнал отрабатывается. Также Массух добавил, что в нескольких участках для голосования не выдавались списки на надомное голосование наблюдателям и членам УИК, но ситуацию разрешили.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
При этом электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Поучаствовать в дистанционном голосовании смогут в Москве и Нижегородской области. Для этого требовалось подать заявление о включении в список.
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