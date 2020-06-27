Массух: серьезных нарушений в ходе голосования не наблюдается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Серьезных нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию не наблюдается. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Он подчеркнул, что каждый сигнал отрабатывается. Также Массух добавил, что в нескольких участках для голосования не выдавались списки на надомное голосование наблюдателям и членам УИК, но ситуацию разрешили.

"Она процедурно важная, но непосредственно на голосование не влияет с точки зрения мониторинга и наблюдения", – приводит его слова Агентство "Москва".

Массух также сообщил, что явка на электронном голосовании в Москве достигла 72%

"Это объяснимо, потому что люди прошли через достаточно сложную систему регистрации, получили подтверждение и изъявили желание проголосовать. Думаю, что она превысит 90%", – сказал Массух.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.

