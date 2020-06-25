Более 96 тыс комиссий приступило к работе в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что более 96 тысяч участковых комиссий приступило к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституции. Сбоев в их работе не обнаружили, передает ТАСС.

"Абсолютное большинство из них приступили к работе с 8 часов утра и пошли первые избиратели", – рассказал Булаев. Он подчеркнул, что избирательная система полностью готова к работе.

ЦИК не наблюдает сбоев в организации голосования, уточнил Булаев. "Все бюллетени на месте, все средства индивидуальной защиты на месте", – обратил внимание зампредседателя ЦИК во время заседания рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно. Для удаленного голосования требовалось до 21 июня подать заявление.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

Президент РФ ранее подтвердил, что поправки в Конституцию вступят в силу только при условии, что их поддержат граждане страны. Владимир Путин подчеркнул, что новые конституционные положения зададут новые стандарты эффективности государственного управления.