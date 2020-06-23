На участках для голосования в Москве обеспечат санитарную безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полная санитарная безопасность будет обеспечиваться для жителей столицы, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на участках. Об этом заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"Будут выдаваться маски, перчатки одноразовые, ручки, потом это все будет утилизировано. Будет также соблюдаться наполняемость помещений, чтобы не допустить скопления людей, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье голосующих и тех, кто обеспечивает сам процесс голосования", – поделился Асафов.

По его словам, данные меры являются важными. Кроме того, Асафов добавил, что здоровье москвичей должны защитить так же, как здоровье работающих на участках во время голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ Владимира Путина запланировано на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в Москве будут доступны 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru. Проголосовать могут лица старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве.

При этом оставить свой голос москвичи смогут и в дистанционном формате. Так, более миллиона горожан сможет участвовать в электронном голосовании.