Депутат МГД Метлина отметила необходимость голосования по поправкам в Конституцию

13:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Мосгордумы Наталия Метлина отметила, что электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет удобным способом для тех, кто находится на даче, сообщает Агентство "Москва".
Она подчеркнула важность совершения волеизъявления по поводу изменений в основной закон. По мнению Метлиной, пандемия продемонстрировала зрелость гражданского общества в России.
"Мы поняли общую угрозу, мы поняли, что мы едины. Мы поняли, что мы ответственные не только за свою жизнь, но и за жизнь наших близких. Мы действительно очень четко выполняли все предписания мэрии Москвы и Роспотребнадзора", – отметила Метлина.
Она добавила, что именно голосование также должно продемонстрировать зрелость российского общества. В то же время Метлина обратила внимание, что не всем людям удобно прийти на избирательный участок.
"Очень многие переехали на дачу и находятся по-прежнему на самоизоляции, работают дистанционно. Для них это просто самый лучший и вообще идеальный способ – проголосовать дистанционно", – подчеркнула Метлина.
Она отметила важность наличия онлайн-платформ, которые играют все большую роль в жизни Москвы.
"Мы видим, что есть некоторые иные способы выражения волеизъявления. Мы видим, как с помощью интернет-платформ осуществляется голосование за тот или иной проект. Тот же самый "Активный гражданин" предоставляет возможность проголосовать, например, за площадку детскую в своем дворе или какие-то иные архитектурные проекты в городе", – сказала депутат МГД.
Метлина напомнила, что система электронного голосования уже использовалась на выборах столичных парламентариев. Кроме того, она считает, что дистанционное волеизъявление является удобной возможностью.
"Сейчас предоставляется выбор: сказать да или нет, выразить свое мнение. Это обязанность, это долг! Я просто призываю всех прийти и выразить свое отношение к тем поправкам, которые предложены и согласованы на разных ветвях власти, в том числе с общественностью", – отметила Метлина.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
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