Знаменитый путешественник Федор Конюхов поддержал поправки к Конституции

20:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российский путешественник и писатель Федор Конюхов сообщил, что важно сохранить уникальное культурное наследие России. По его словам, добиться этого можно будет при закреплении значения в Конституции РФ.
"Культура нас держит. Если у нас культуру забрать, то страна рассыплется. Для меня культура – это очень важно. Я считаю, что мы и так много потеряли в своей культуре", – заявил путешественник. По словам Конюхова, подражание Западу в настоящий момент неактуально.
"Я вот, как художник, могу сказать, раньше подражали другим художникам-западникам. А сами-то мы другие, наше – это другое. Не надо пародировать, надо создавать свое", – делится путешественник. Он подчеркнул, что "не следовать своей культуре – это как перейти на другой язык".
В частности, Конюхов напомнил о важности закрепления понятия семейных ценностей в Конституции. "Я думаю, это надо было еще раньше закреплять, еще 20 лет назад, когда принималась Конституция Российской Федерации – мы и так тогда порушили много браков", – отмечает он. Как добавляет Конюхов, брак является здоровьем нации, и патриотизмом.
"Вот как правила дорожного движения: есть правила – мы их придерживаемся", – резюмировал он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подведены 1 июля. В Москве можно проголосовать на удобном для горожан участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн. Для электронного голосования открыт портал 2020og.ru. 1 июля с 8:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования.
Какие изменения предлагают внести в Конституцию
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